Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky falënderoi popullin ukrainas për rezistencën 50 ditore ndaj pushtimit të ushtrisë ruse.

“Falë Zotit, forcave të armatosura të Ukrainës, popullit tonë –ne kemi mbrojtur pjesën më të madhe të vendit tonë”, tha Zelensky në një fjalim në Telegram.

Volodymyr Zelensky e përshkroi rezistencën ukrainase si “arritje të miliona ukrainasve, të cilët më 24 shkurt morën vendimin më të rëndësishëm të jetës së tyre, të luftonin”.

“50 ditët tona të mbrojtjes janë një arritje. Një arritje e miliona ukrainasve”, këmbënguli kreu i shtetit. Askush nuk ishte i bindur se ne do të mbijetonim”, tha Zelensky.

Ai tha gjithashtu se i kujtohet dita e parë e pushtimit kur liderët perëndimorë e këshilluan të ikte nga Ukraina, duke shtuar se “ata nuk e dinin se sa guximtarë janë ukrainasit, se sa e vlerësojmë lirinë dhe mundësinë për të jetuar ashtu siç duan”.

Gjatë fjalimit të tij të mbrëmjes, Zelensky foli gjatë e gjerë se si ukrainasit ndihmuan për të shmangur trupat ruse, duke përfshirë “ata që treguan se luftanijet ruse mund të lundrojnë larg, edhe nëse është në fund të detit” – duke iu referuar kryqëzorit Moskva .

Ai tha gjithashtu se pas 50 ditëve shumë liderë të huaj i sheh ndryshe. Ai vlerësoi “bujarinë e madhe” të disave, edhe pse vendet e tyre nuk janë të pasura, vendosmërinë e të tjerëve, të cilët nuk i morën seriozisht.

They’ve been trying to destroy us for 50 days, but the 🇺🇦 people are heroically resisting. We fear nothing, we know what we’re fighting for. We are brave enough to put an end to evil. Stop feeding the 🇷🇺 military machine. Help 🇺🇦 with weapons. Then peace & good will win faster. pic.twitter.com/WdDbZsvZ4e

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022