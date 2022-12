Gazetarja kronikës, Klodiana Lala thotë se me arrestimin e Nuredin Dumanit, grupet kriminale ishin bërë gati që ai mund të rrëfente krimet.

E ftuar në emisionin “Open” në News24 Lala tha se operacioni “Plumbi i Artë” nuk kishte arsye që të dekonspirohej.

“Nuk kishte arsye që të dekonspirohej. Policia tha; kemi arrestuar Nuredin Dumanin. Bosë të krimit që kishin pasur marrëdhënie e kontakte me Dumanin, po merrnin masa. Dëshmitë e Dumanit nuk janë publikuar para se të firmoseshin urdhër-arreste, kanë dalë më vonë. Dëshmitë e Dumanit që kanë dalë, kanë qenë pjesë e një procesi gjyqësor për ata persona që i ishte dhënë masa ‘arrest me burg’. Ishte vendim që iu ishte ndarë shumë palëve. Duhet të jemi korrekt me publikun. Në bazë të ligjit, prokuroria, kur e detyron avokatin të ruaj sekretin, është i detyruar të japë provat për të mbrojtur klientin.”, tha ajo.

Lala tha gjithashtu se arrestimi i Dumani ishte një dhuratë për policinë nga kundërshtarët e tij.

“Nuredin Dumani nuk u arrestua, por ishin kundërshtarët e tij që ja bënë dhuratë policisë, duke e plagosur. Nuk është vetëm një i penduar, është Dumani i penduari kryesor, por edhe miku i tij Enrik Hoxhaj, që po ashtu ka folur për ngjarje kryesore”, tha Lala.

