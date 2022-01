Ronald Bejko dhe Belind Këlliçi u përplasën sot në emisionin Open në Top Channel. Ata u kapën me njëri-tjetrin pas akuzave që Bejko bëri se Berisha u kishte premtuar të gjithë mbështetësve se do kthehej si kryeministër.

“Një i çmendur nga Gjirokastra tha që unë kam shpartalluar dyert e PD-së në Gjirokastër, që unë vet e kam rregulluar, se e gjeta si shurrore. Nëse e kam bërë këtë që thonë atëherë le të më denoncojnë, nëse s’e bëjnë do i denoncoj unë për shpifje.

Berisha edhe pse u siguroi të tjerëve se do ishte shumë shpejt në krye të PD, dhe u ka bërë premtime e u ka thënë që do të marrë kryesinë e PD e që do kthehet kryeministër,” tha Bejko.

Këlliçi: Mua s’më ka ofruar askush asgjë

Bejko: Boll më ndërpreve, të të vijë turp që bën zhurmuesin.

Këlliçi: E ke të shkruar në çehre që je bolshevik, e ke të shkruar në ballë, e di mirë ti se me këtë po merresh./m.j