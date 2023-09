Më shumë 3.7 milionë shqiptarë dolën jashtë vendit për të pushuar në harkun e muajve janar-korrik. Marrë parasysh që numri total i popullsisë nuk i kalon 3 milionë, kjo do të thotë se një pjesë kanë dalë nga vendi më shumë se një herë.

Në raport me një vit më parë, daljet nga vendi janë rritur me gati 30 për qind. Ferjolt Ozuni, ekspert për turizmin, u shpreh për A2 CNN: “Kryesisht janë preferuar vendet e rajonit, Mali i Zi dhe Kroacia dhe bregdeti i Greqisë, bashkë me ishujt atje”.

Mirëpo, ndryshe nga një vit më parë, shqiptarët kanë kaluar më pak ditë për pushime jashtë vendit. Kjo për shkak të rritjes së çmimeve të akomodimit dhe ushqimeve: “Është kryesisht shtresa e mesme ajo më e goditura. Qytetarët nga një javë kanë pushuar mesatarisht për vetëm 5 ditë”.

Të dhënat tregojnë se në harkun e muajve janar-korrik, pjesa më e madhe e Shqiptarëve kanë udhëtuar drejt Turqisë, ndjekur nga Greqia, Italia, Spanja, Dubai, Kracia dhe Mali i Zi.

/a.r