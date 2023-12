Avokati Kujtim Cakrani ka zbuluar detaje mbi vendimin që mund të marrë gjykata ditën e martë, lidhur me kërkesën e SPAK për masën e arrestit për ish-kryeministrin Sali Berisha.

Në emisionin “Review” në Euronews Albania, Cakrani tha se nëse gjykata do të vendosë masën e “arrestit të shtëpisë” për Berishën, ka të drejtë të lërë edhe disa klauzola.

Sipas tij, klauzolat mund të jenë që të vendosë ose jo një polic pranë shtëpisë së Berishës, t’i lejojë hyrjen në rrjetet sociale ose jo, t’i lejojë komunikimin me persona të tjerë ose jo, etj.

“Është caktuar dita e martë, do të bëhet një proces gjyqësor ku Prokuroria do të kërkojë një masë shtrënguese, por është gjykata që do të vendosë, ajo mund edhe të mos e pranojë.

Nëse do të vendosë për arrest në shtëpi, ka të drejtë të lërë edhe disa klauzola. Mund të lërë një polic te dera e shtëpisë.

Edhe do të thotë nuk ka të drejtë të komunikojë në telefon, nuk ka të drejtë të hyjë në rrjetet sociale, nuk ka të drejtë të komunikojë me persona të tjerë që hyjnë në banesë.

Ajo mund të vendosë vetë arrest në shtëpi, pa detyruar shërbimet e Policisë që të qëndrojnë aty. Pra mund të bëjë një jetë normale”, tha Cakrani.

/a.d