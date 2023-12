Makina e policisë është përfshirë në një aksident në Selitë.

Policia njofton se është përplasur automjeti me drejtues qytetarin me iniciale A.D. me makinën e policisë me drejtues shtetasin me iniciale I.H.

“Si pasojë, shtetasi I. H., ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe automjeti ka dalë nga rruga”, njofton policia.

Nga aksidenti ka vetëm dëme materiale.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

/a.d