Më në fund, vendimi për të nisur procesin që do të çojë drejt lumnimit At Anton Harapin njohu një hap konkret. Arqipeshkvi i Shkodrës, Angelo Massafra bëri të ditur se ka nisur puna për përgatitjen e dosjes që do të dorëzohet në Vatikan.

Procesi konsiderohet i vonuar, pasi At Anton Harapi nuk u përfshi në 2016 në listën e 38 martirëve të lumnuar nga Papa Franskesku.

Kjo për shkak se ai nuk ka qenë vetëm prif, teolog e prozator por dhe veprimtar me angazhim politik.Kujtojmë se At Anton Harapi ishte një nga katër regjentët në qeverinë e krijuar gjatë pushtimit nazist të Shqipërisë, gjë që iu konsiderua si “mëkat” i pafalshëm nga komunistët, të cilët e pushkatuan në vitin 1946, në periferi të Tiranës.

Për këtë arsye, në 2016-ën, Komisioni i Rishqyrtimit të Aktit të Martirizimit kërkoi dokumente autentike të arkivave. Ndaj tashmë kisha katolike duhet të dorëzojë në Vatikan dëshmi dhe dokumentet autentike mbi jetën, veprën e françeskanit me ndikim të jashtëzakonshëm në vitet ‘40. Po kështu At Anton Harapi është autor i disa librave, si “Andrra e Pretashit”, “Valë mbi valë”, Naltimi i Ndergjegjjes Kombetare./m.j