Mund të ju them se në qendrat e pritjes në Itali aktualisht janë të akomoduar mbi 80 mijë qytetarë që vijnë nga vendet tjera. Fakti që vetëm 3 mijë mund të trajtohen, procesi i pritjes së shqyrtimit të kërkesës për azil do të bëhet në Shqipëri, tregon se diku 4 për qind e kësaj sfide aktuale do të trajtohet nga Shqipëria. Këtu merr përgjigja gjithë tumnaja e ngritur më kot ndaj kësaj marrëveshje.