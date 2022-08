Presidenti Bajram Begaj ka reaguar pas marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për udhëtimin e lirë të qytetarëve.

Begaj shkruan se kjo marrëveshje është në të mirë të të gjithë qytetarëve.

“Përshëndes marrëveshjen që lehtëson udhëtimin e shtetasve mes Kosovës dhe Serbisë, në interesin më të mirë të të gjithë qytetarëve.

Vlerësim për dialogun që sjell rezultate dhe mirenjohje për mbështetjen e BE & SHBA”, shkruan Begaj./m.j

Pleased to hear the news about the agreement facilitating travel between #Kosovo and #Serbia. This is in the best interest of all citizens. Appreciation for dialogue leading to concrete results and grateful for #EU–#US support. 🇪🇺🇽🇰🇷🇸 🇺🇸

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) August 27, 2022