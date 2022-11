Një kompromis të imponuar e cilëson ish-ministri i Jashtëm, Paskal Milo, marrëveshje e targave të arritur sot në nivel teknik mes Serbisë dhe Kosovës.

Milo tha në studion e MCN se palët u rikthyen në tavolinë pas ndërhyrjes së SHBA. Sipas tij, Serbia do të vijojë të ndjekë të njëjtën taktikë, me qëllim që të fitojë kohë.

Është një marrëveshje e përkohshme, nuk është substanciale. Të dy palët kërkojnë në fitojnë kohë, në mënyrë të veçantë Serbia. Ajo do të luajë me kohën, do të manovrojë me negociatat që mund të fillojnë në pranverë të vitit të ardhshëm.

Milo tha se nacionalizmi serb është pengesa kryesore për negociata efektive.

Të dy palët shkojnë në negociata me qasje të ndryshme. Kosova kërkon marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe njohje të ndërsjellë. Objektivi i Serbisë është e kundërta. Vuçiç edhe sot ka deklaruar se nuk do ta njohë Kosovën dhe nuk do ta lejojë të anëtarësohet në OKB. Ai e quajti marrëveshjen e sotme një fitore e vogël taktike. Kemi të bëjmë me një politikë që për hir të egos nacionaliste nuk pyet as për BE dhe as për SHBA. Nuk do të jenë negociata të lehta.