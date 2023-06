Me debate të ashpra ka vijuar seanca plenare e kësaj të enjte mes ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja dhe deputetit të PD Flamur Noka.

Noka akuzoi Edi Ramën dhe ministrin Ulsi Manja se kanë shantazhuar qytetarët në zgjedhjet e 14 majit që t’i votojnë. Po ashtu tha se krimet elektorale nuk do të harrohen dhe paralajmëroi Ministrin e Drejtësisë Ulsi Manjën që të bëjë kujdes nga shitja. Një koment e pati edhe për arrestimin e Vangjush Dakos.

“E ka thënë ky i juaji, s’keni parë gjë akoma. Ju i shndërroni në kamikazë njerëzit e lirë. Mbajini kriminelët elektoralë, por mos harroni se çdo gjë do të paguhet. Ministri bën terror në Lac, në Mamurras, në Fushë Kuqe, ja pra ja, kjo është fytyra e rilindjes, kjo është farsa. Edhe 5 personalitet te hajrit që ka pasur po i ikin, pse po i ikin se po i trajtoni si qen. O do bëhesh kamikaz i rilindjes ose nuk ke punë. Prisni se ka thënë ky që nuk keni parë gjë akoma. Asgjë nuk do të kalojë, janë në pushtet dhe fryhen si gjela, edhe Gjushi ketë bënte dilte blinte vota, shantazhonte, por e shiti babloku, Ulsi bëj kujdes nga shitja”, tha Noka.

Një përgjigje ndaj tij e kishte Ulsi Manja duke i thënë se të shkojë të bëjë kallëzim para organeve të drejtësisë për çdo akuzë që ka. Manja tha se të mos shqetësohet për Dakon se Sali Berishën do e njoftojë 10 ditë para nëse SPAK vendos urdhër arrest ndaj tij.

“Flamur thuaj Saliut të mos mërzitet për Dakon se do ta njoftoj një javë para. Për shkak të moshës së thyer do i them 10 ditë fare, do e konsumoj dhe një herë atë vepër penale… Meqë më akuzoi se kisha dekonspiruar sekretin, do ta konsumoj dhe një akuzë tjetër dhe do ta njoftoj një javë më para.

Për ju, vjedhje votash dhe krim elektoral ka patur vetëm atje ku ka fituar PS. Flamur humbe këtë radhë se s’ju duan qytetarët, nuk është faji im ky. Keni qenë dhe ju dikur si ish ministër dhe jemi si nata me ditën unë me ty tek raporti me ligjin e drejtësinë”, tha Manja.

