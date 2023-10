Banderola e tifozave kuqezi në ndeshjen e sotme midis Shqipërisë dhe Çekisë, ka bërë shumë përshtypje. Në tifozerinë e “Plisave” ka rënë në sy parrulla me fjalët “Mallkue qoftë, kush s’na do bashkë”, një mesazh që vjen dhe pas ngjarjeve të ndodhura në veri të Kosovës.

Shqipëria kryeson ndaj Çekisë me një gol nga Jasir Asani.

Ndeshja Shqipëri-Çeki e vlefshme për Euro2024 ka nisur në stadiumin Air Albania. • Që në minutën e 9, Jasir Asani ka tronditur kundërshtarët dhe ka çuar në avantazh Shqipërinë. • Fillimisht ishte Ramadani, ai që dha asistin ndaj Asanit, i cili arriti që ta shënonte gol. • Pas disa minutash Çekia ka tenuar që të marrë situatën në kontroll, me Chytil, i cili realizoi një gol në portën shqiptare. • Por për shkak se e kishte prekur topin me dorë, goli u anulua dhe sulmuesi çek mori karton të kuq, duke e lënë skuadrën me 10 lojtarë.