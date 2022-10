Aksident me 3 të plagosur në aksin rrugor Korçë-Pogradec. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të kryqëzimit të fshatit Sovjan. Aksident qe ka sjell përplasjen e një mjeti Audi dhe një karrotreci që kishte në karroceri të ngarkuar edhe një mjet tjetër.

Burime thanë se karrotreci po vinte nga Pogradeci në drejtim të Korçës ndërsa mjeti tjetër nga Maliqi në drejtim të Pogradecit. Të njëjtat burime thanë se mjeti Audi nga shpejtësia tej normave të lejuara ka humbur kontrollin në kthesë duke u përplasur me karrotrecin. Përplasja ka qënë aq e fortë sa 3 persona kanë mbetur të plagosur njëri prej tyre rëndë.

Ndërkohë që mjeti Audi është shkatëruar plotësisht. Policia në vendin e ngjarjes po punon për shkaqet e këtij aksidenti. Ky vend deri tek kryqëzimi i Sovjanit është një nga segmentet me aksidente të shumta.

Njoftimi i policisë:

Më datë 07.10.2022, rreth orës 16:20, në aksin rrugor Korçë-Pogradec, në afërsi të fshatit Sovjan, Maliq, mjeti tip “Audi” me drejtues shtetasin E. H., është përplasur me mjetin karrotrec tip “Benz”, me drejtues shtetasin I. B., rreth 57 vjeç.

Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i mjetit tip “Audi”, shtetasi E. H., dhe dy pasagjerët e mjetit tjetër shtetasja M. T., 55 vjeçe dhe shtetasi J. T., 58 vjeç, të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Me drejtuesin e mjetit tip karrotrec, shtetasin I. B., po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale. Grupi hetimor po punon për të sqaruar rrethanat dhe zbardhur shkakun e aksidentit.

/e.d