Pas propozimit për martesë, Luiz Ejlli ëndërron që të ketë familje me Kiara Titon. Nga emisioni i radios live nga shtëpia e Big Brother, këngëtari bëri dedikimin e veçantë për të dashurën e tij, Kiara Titon, e cila u eleminua disa ditë më parë nga shtëpia e “BBV2”.

“Je gjithçka që jo vetëm unë po çdo djalë do ëndërronte dhe do ishte krenar që të kishte në krah, do jesh nëna më e bukur në botë, do jesh nëna e fëmijëve të mi, do jesh krahu im i djathtë, do jem i joti gjithë jetën”, tha Luizi.

Natën që Kiara Tito la përfundimisht shtëpinë e Big Brother VIP, Luizi kishte menduar që t’i propozonte për martesë, të cilës moderatorja iu përgjigj me ‘Po’. Pas daljes nga shtëpia, ajo ka vijuar mbështetjen e madhe për të.