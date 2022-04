“Turizmi në qytetin e Vlorës këtë vit do të jetë më i dobët krahasuar me sezonion turistik që lamë pas”. Ky është parashikimi i operatorëve dhe strukturave hoteliere që operojnë në këtë zonë.

Një nga arsyet është lufta në Ukrainë. Të gjitha rezervimet e bëra nga agjencitë turistike ukrainase janë anuluar. Faktor tjetër është konkurenca me vendet e rajonit; kryesisht Malin e Zi që ka arritur të tërheq turistët Izraelit.

VASIL BEDINAJ – KREU I OPERATOREVE TURISTIK, VLORE

Do kemi nje treg minus sa i takon Ukraines dhe pjeses se Rusise dhe Bjellorusise sa i takon embargos. Kemi dhe konkurencen ne rajon. Per shkak te lehtesirave qe Mali i Zi u ofroi turisteve izraelit i terhoqi te gjithe andej. Pra i anuloi te gjitha fluturimet ne Tirane. Kjo edhe per shkak te ndihmes qe po jep shteti duke rimbursuar agjencite turistike 50 euro per cdo turist.