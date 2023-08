Nga Kimete Berisha

I.

Me thonjë të gjatë XL, ministresha e Drejtësisë u ankua se qeveria e Kurtit është gjallë e për gazep nga Prokuroria!

Është shumë me rëndësi të përpiqesh të dukesh seksi kur prokurorët të shkaktojnë vuajtje shpirtërore.

II.

Prej kontaktit të fundit me lulediellin, ministri Peci ka pësuar ndryshime

të personalitetit.

Ku me ditë pse.

Thonë është një bimë, që nëse e shkel – të humb rruga në mal, e nëse ke fat e nuk e shkel – por veç e prek pak, të kaplon njêfarë ndjenje – trimërohesh.

Tash ministri i bujqësisë do t’ua tregojë qejfin të gjithë atyre për të cilër ky nuk ka mendim të mirë;

do t’ua rrëzojë shtëpitë, do t’ua thyej xhamat, edhe bizneset do t’ua shkatërrojë, me duart e veta.

Ndoshta edhe i rrahë.

Ministri Peci nuk e pret më Drejtësinë, vet i ndreq këto punët e rrezikshme që s’guxon kush t’ua përmend emrat.

III.

E ministri Arben Vitija nuk e ka ditur se në Kosovë ka ordinanca të palicencuara.

Gjendja horror në shëndetësi tregon më së miri se kush është Arben Vitija.

Ministri nuk e ka pasur të ndaluar ta kuptojë të vërtetën, sepse ordinanca e palicencuar nuk është fshehur në mal.

– Por, ministri i shëndetësisë nuk ka ndodhur asnjëherë të dijë diçka.

Nuk e ka ditur as gjatë pandemisë se sa kushtojnë maskat, prandaj e ka pas blerë një maskë – 20 euro.

Nuk e kanë hetuar për vjedhje sepse qeveria Kurti i shfrytëzon emergjencat, pandemitë, varrezat, tragjeditë, fatkeqësitë, urinë, luftën dhe rrezikun e përgjithshëm për të vjedhur.

Se, kur ndodhin fatkeqësirë s’di njeriu ku i ka mendtë e kresë e lëre më paret e shtetit.

IV.

Albin Kurti e ka krijuar popullin e Ri shqiptar, të cilët komplet jetojnë në diasporë.

Pasi e ka krijuar popullin e tij personal-privat, tash i duhet ta krijojë edhe shtetin privat të Kosovës dhe sistemin paralel të Drejtësisë.

BE dhe SHBA e kanë izoluar, por pardje e pati fatin t’ia prek dorën Zelenskyt.

Si duket Zelensky e ka pasur dorën e butë e të ngrohtë se Albin Kurti buzëqeshi.

– Si mos ta ketë dorën e butë Zelensky, pa luftuar kurrë.

Ky është ai fati: kur e udhëheq luftën e vet nuk lufton!

V.

Pasi ia preku dorën Albin Kurti, këshilltari i Zelenskyt i tha Serbisë se prekja e dorës nuk numërohet, dhe asnjë vardisje nuk i ndihmon shqiptarët: ‘kot që i kanë vënë sanskione Rusisë, se nuk e njohim Kosovën shtet’, tha bajati ukrainas.

VI.

E Gërvalla i siguroi gazetaret ukrainase se ‘së bashku do ta festojnë çlirimin e Ukrainës’.

– E çfarë gazetare janë ato që ikin nga lufta!

VII.

Albin Kurti e ka shtyrë edhe regjistrimin e popullsisë.

Me mend, se nuk regjistrohet populli në kolonë, duke ikur nga Kosova.

Kur të ‘përfundojë’ largimi i shqiptarëve (siç e ka planifikuar Albin Kurti), pastaj ju regjistron ky.

VIII.

Përveç luftës ndaj prokurorisë, Albin Kurti ka gjetur kohë t’i provokojë edhe fëmijët pak.

T’ua plotësojë dëshirat – t’i lë pa libra. Nxënësit janë mërzitur që nuk do të ketë greva për ta shtyrë pushimin.

E di kryeministri se s’ka nxënës që së paku një herë në jetë nuk ia ka dëshiruar shkollës – ‘zhdukjen’.

Librat nuk ua kisha blerë, mos ua bleni librat se s’keni pare, edhe gjë nuk u duhen librat, se askush s’i lexon, së paku le të dihet që kryeministri vjedh bukë dhe abetare (hajn bazik)…

Pa një fletore me kutia nuk bën.

Dhe sidomos pa lojëra nuk lihen fëmijët.

Se librin edhe nëse e gjen në rrugë nuk e merr kush!

P.S. Çka do qeveria Kurti?

Ne e kemi ditur se Serbia ka dashur të na shfarosë, ta zbraz Kosovën nga shqiptarët dhe Kosova të mbetet e Serbisë!

Kur e di qëllimin e armikut, më lehtë e përballon.

– Po çfarë qëllimi ka Albin Kurti?

Serbia ka vrarë shqiptarë fizikisht, Albin Kurti po i vret shqiptarët shpirtërisht dhe mendërisht.

Dhe po i vret shpirtërisht – duke i përbuzur dhe nënçmuar.

– Nënçmim më të madh se sa që ua ka bërë zv.ministër ushtarin e Millosheviqit – nuk ka!

– Nënçmim më të madh se sa që, njësoj si Serbia, i dënoi minatorët e Trepçës që protestuan për pagat që ua vonuan – nuk ka.

(Paramilitarëve serbë të ‘Mbrojtjes Civile’ u jep paga.

Ata nuk punojnë në Institucione, por marrin paga nga Institucionet e Kosovës për ta mbajtur Veriun në terror).

– Minatori shqiptar është i varfër, i vuajtur, nuk ka siguri në punë, e fiton bukën me nder, është i mërzitur, por është edhe simbol i lirisë shqiptare.

Se veç kush e nxjerr bukën prej dheut e di se vet njeriu është dheu.

X.

Ministri Hekuran Murati është sadisti më i madh dhe më i tmerrshëm që ka njohur ndonjëherë politika shqiptare.