Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha e ka cilësuar lëvizjen studentore të dhjetorit si më të rëndësishmen pas shpalljes së Pavarësisë.

“Unë nuk injoroj kurrsesi luftën, por gjaku që u derdh për liri, për dinjitet, solli, se historinë duhet ta themi siç është, ne kaluam nga një pushtim në një pushtim tjetër, në një diktaturë që u kushtoi shqiptarëve më shumë se në çdo regjim mizor,” – u shpreh Berisha, ne promovimin e librit te Besnik Mustafajt.

Per te cilin lufta antifashiste per çlirimin e vendit nuk quhet, dhe se historia e viti “1” fillon me ate, Sali Berishen, qe kur shpertheu levizja e Dhjetorit ’90 e deri kur u be kryetar i PD ne shkurt 1991, kishte ne xhep dhe teseren e PPSH, pasi “ku i dihej”.

Sipas tij, shkëputja nga ajo diktaturë nëpërmjet kësaj lëvizje ishte i një rëndësie të jashtëzakonshme.

Më 8 dhjetor 1990, një grup studentësh e pedagogësh të Universiteteve të Tiranës, u bënë iniciatorë e protagonistë të kthesës së madhe historike, protestave paqësore që sollën rënien e sistemit komunist dhe lindjen e demokracisë./m.j