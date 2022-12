Media serbe “Danas” ka zbardhur versionin franko-gjerman për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë.

Sipas asaj që shkruan “Danas” në versionin e ri të propozimit franko-gjerman për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, nuk ka devijime nga disa parime themelore. Kosova merr njohje me të drejtën ndërkombëtare, përkatësisht anëtarësimin në Këshillin e Evropës, e cila është e sigurtë si anëtarësim në Kombet e Bashkuara, ndërsa Serbia merr Bashkimin e Komunave Serbe.

Në muajt e fundit disa versione të këtij propozimi franko-gjerman për normalizimin përfundimtar të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dolën nën etiketën “konfidencial”. Përmbajtja mbeti e padisponueshme për publikun, përveç informacioneve nga liderët e Bashkimit Evropian se dokumenti i është dorëzuar presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç dhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.

Për dallim nga presidenti i Serbisë, kryeministri i Kosovës nuk ka pasur edhe aq shumë kundërshtime të theksuara për propozimin. Ndër të tjera, ai ka theksuar se sipas asaj agjende, marrëveshja përfundimtare duhet të nënshkruhet jo më vonë se marsi i vitit të ardhshëm, që sipas interpretimit të tij do të nënkuptonte edhe njohje reciproke të Kosovës dhe Serbisë.

Asnjë “shpërblim” anëtarësimi, vetëm para shtesë

Burime diplomatike të Danas thonë se është e sigurt që në atë dokument nuk ka asnjë “çmim” për anëtarësimin e plotë për të dyja vendet në BE, por po, sigurisht që ka para, fonde dhe të ashtuquajtura “shtytje”.

Po ashtu, bashkëbiseduesit e Danas thonë se në dokumentin e propozimit franko-gjerman është ndryshuar ideja fillestare për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe dhe se nuk do të jetë komuniteti i paraparë në Marrëveshjen e Brukselit. Siç mësoi dhe raportoi jozyrtarisht Danas, Aleksandar Vuçiç ka vetëm pak javë që të shprehë mendimin e tij për këtë propozim.

Ky nuk është dhe nuk do të jetë një dokument historik

Bashkëbiseduesit e Danas shtojnë gjithashtu se marrëveshja e planifikuar ligjërisht detyruese do të reduktohet në një udhëzim detyrues dhe sigurisht nuk do të jetë një dokument historik që do të jetë një pikë kthese në ndërtimin e paqes së shumëpritur të përhershme mes dy shoqërive.

“Fakti që Vuçiç dhe Kurti jo vetëm që nuk i përgatisin shoqëritë e tyre për një hap të tillë historik, por bëjnë të kundërtën, antagonizojnë marrëdhëniet, marrin vendime provokuese dhe injorojnë zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura, duke lënë të kuptohet se edhe nëse nën presion do të nënshkruanin. vendos një dokument të tillë, në mënyrë që qëndrueshmëria e tij të jetë së paku e diskutueshme” – shpjegojnë ata.

Në fund, ata interpretojnë dhe parashikojnë rezultatin, përgjegjësia për negociatat e gjata është e BE-së dhe vendeve anëtare të saj, të cilat në mënyrë të përsëritur minojnë legjitimitetin e tyre duke vonuar miratimin e zgjidhjes përfundimtare dhe pavendosmërinë në raport me regjimet populiste në Beograd dhe Prishtinës.

/e.d