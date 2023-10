Shqipëria ka fituar me rezultatin 3 me 0 ndaj Çekisë (Grupi E) në stadiumin “Air Albania”, e vlefshme për eliminatoret Euro 2024.

Minuta 97’ – Mbyllet gjithçka, Shqipëria triumfon 3 me 0 ndaj Çekisë.

Minuta 92’ – Mirlind Daku rrezikon portën kundërshtare.

7 minuta shtesë

Minuta 86’ – Zëvendësime për Shqipërinë, del Seferi dhe hyn Gjasula.

Minuta 82’ – Muja shënon golin e 4 të Shqipërisë, por anulohet për pozicion jashtë loje.

Minuta 77’ – Etrit Berisha mban të paprekur rrjetën e portës kuqezi.

Minuta 73’ – Shqipëria shënon golin e 3, i dyti nga Seferi. Asist nga Daku.

Minuta 65’ – Zëvendësime për Shqipërinë. Del Cialleshi, hyn Daku. Del edhe Bajrami, hyn Muçi.

Minuta 63’ – Dy zëvendësime për skuadrën e Çekisë.

Minuta 62’ – Lojtari çek Provod ndëshkohet me karton të verdhë.

Minuta 60’ – Bajrami ndëshkohet me karton të verdhë.

Minuta 51’ – Shqipëria shënon golin e dytë ndaj Çekisë, realizon Seferi.

Minuta 46′ – Nis pjesa e dytë.

Minuta 49’ – Mbyllet pjesa e parë, Shqipëri 1 – 0 Çeki.

Minuta 38’ – Anulohet goli i Çekisë, futbollisti goditi topin me dorë. Ndëshkohet me karton të kuq, Çekia luan me 10 lojtarë.

Minuta 26’ – Karton i verdhë për futbollistin çek Chytil.

Minuta 21’ – Asani rrezikon sërish portën kundërshtare, por pozicion jashtë loje

Minuta 18’ – Cikalleshi godet drejt portës çeke, pret portieri

Minuta 9’ – Asani shënon supergol, Shqipëri 1-0 Çeki