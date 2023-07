Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, ka kërkuar nga Qeveria në Beograd që të shpallë njësitë speciale të Policisë së Kosovës, strukturat e inteligjencës dhe të gjithë “bashkëpunëtorët e tyre” si organizata terroriste pasi kërcënojnë paqen në veriun e Kosovës.

Në një letër, të cilën ky subjekt e ndau me mediat, thuhet se populli serb “po vuan nga terrori dhe represioni i regjimit antiserb të Albin Kurti, prej dy vitesh”.

“Ne thellësisht besojmë se ky vendim, në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare dhe partnerët perëndimorë, do të parandalonte aktivitetet e mëtejme të paligjshme të këtyre formacioneve për të kërcënuar paqen në veri. Po ashtu, do të krijonte bazë ligjore për veprimet e të gjitha autoriteteve shtetërore kundër këtyre organizatave që t’i sjellin ato para drejtësisë”, thuhet në letrën e Listës Serbe dërguar Qeverisë në Beograd.