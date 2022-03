Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov ka deklaruar se “Zelensky dëshiron të shtyjë presidentin amerikan në një konflikt me Rusinë”, duke theksuar më tej se “ne jemi mësuar me sanksione dhe se ato do të na bëjnë më të forta”.

Më tej ai ka deklaruar se pala ruse e ka bërë të qartë se çdo ngarkesë që do të vijë në Ukrainë dhe, e cila, sipas Moskës, mund të përmbajë armë, do të bëhet një objektiv ligjor për personelin ushtarak rus.

“Roli i sanksioneve është shumë më strategjik; është thelbi i kursit strategjik perëndimor. “Do të thotë, të margjinalizojmë Rusinë, ta kufizojmë atë, t’i japim fund zhvillimit të Rusisë dhe gjithashtu të anulojmë rolin e saj në politikën botërore, ekonominë, sportin, shkencën, artin, arsimin ”, tha ministri i Jashtëm rus, duke thënë se ata janë mësuar me sanksione.

“E vetmja gjë në të cilën do të kenë sukses është të na forcojnë më shumë” , shtoi ai.

Lavrov deklaroi se Shtetet e Bashkuara duan që bota të duket si një sallon amerikan.

Ai u shpreh se Rusia ka humbur çdo iluzion për t‘u mbështetur te Perëndimi dhe Moska nuk do të pranojë një botë të dominuar nga SHBA që sipas tij dëshiron të veprojë si një sherif global.

“Ka shumë vende që nuk dua të marrin urdhra nga xhaxhi Sam”, u shpreh Lavrov teksa filiste prë transmetuesin rus RT.

Kanalit të lajmeve të RT në gjuhën angleze iu hoq licenca e transmetimit nga rregullatori i medias në Mbretërinë e Bashkuar.

g.kosovari