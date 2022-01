Largimi në fund të sezonit i Lorenco Insinjes, lë një boshllëk të madh tek skuadra e Napolit. Jo vetëm për faktin që është kapiteni i ekipit, por dhe për rolin e tij kyç në sulm.

Megjithatë drejtuesit kanë neduar një zëvendësim për të.

Sipas mediave italiane, kubi i De Laurentis mendon të afrojë në skuadër Adnan Januzajn.

Sulmuesit me origjinë shqiptare i skadon kontrata me Real Socedadin në fund të sezonit dhe synimi i napoletanëve është ta marrin me parametër zero.

