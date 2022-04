Nga Frrok Çupi

Saliu, sapo kishte ardhur nga Tirana për në fshat, mori vesh se në shtëpinë e tij kishte humbur lopa. U bëri namin atyre të shkretëve, ‘pse keni humbur lopën?’, dhe kishte marrë malin drejt Shkëlzenit për të kërkuar lopën. Të gjithë kërkonin, po binte mbrëmja. Papritur shikojnë që në cep të oborrit shfaqet lopa. Pleq e fëmijë thërritën të çliruar:

“Erdhi, erdhi lopa! Erdhi lopa, Sali!’

“Ktheu në shtëpi Sali, kthehu se erdhi lopa!’.

Saliu u përgjigj nga larg:

“Do ta kërkoj edhe këtë mal, kisha nisur ta kërkoj lopën edhe në këtë faqe mali. Nuk vij pa e kërkuar edhe këtë!’

Historia tregohej për Saliun kur ishte president. I përshtatej gjithë sjelljes absurde të presidentit të vendit fatkeq, pavarësisht nëse kishte ndodhur fiks kështu me Saliun. Por ‘kapej’ fiks si arketip i tij.

Sot, pikërisht sot, lopa e Saliut ka hyrë në Pallatin e Kongresit. Kuvendi i sotëm i ‘Rithemelimit’ është lopa e humbur në Shkëlzen. Sot kjo ‘lopë’ nis të hajë bar- sipas alegorisë së përdorur nga përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara. Sali Berisha, i zhytur në korrupsion e në mina kundër demokracisë, e çoi edhe Rithemelimin që e quan ‘PD’, drejt izolimit në malin e vet ku ha bar.

Por jo vetëm pse ‘nisi barin’ ky Kuvend quhet lopë e Saliut.

Kjo është lopë, sepse Saliu është po ai Sali që kërkon lopën ‘edhe pasi ka ardhur në shtëpi’.

Sot, që nga fundi i malit, Saliut i vijnë zërat:

-Lëre more PD-në se po e helmon

-Jo ore, nuk e lë, do ta mbaj në litar PD-në time, thotë Saliu

-Po të jesh ti Sali në radhët e PD, PD shpallet ‘non- grata’,- i tha Amerika

-Ne njohim PD-në ligjore me kryetar Bashën, i tha Perëndimi

-Unë e shemb malin e marr lopën- thotë Saliu.

I vuri dermën selisë së PD me hekura e me kokë- dashi, me qëllim që ta djegë e të vrasë njerëz. Por ndërhyri shteti dhe aleatët.

I thërritën përsëri Saliut, që nga fund-mali:

-Kthehu ore në mendje, Sali; kthehu se ‘lopa’ nuk është jotja; nuk ta njeh ligji PD-në

“Nuk pyes për ligj- tha Saliu që nga mali ku nuk ka lopë.- Unë nuk pyes për ligj”.

-Nëse ti do të jesh në PD apo në Rithemelim, Amerika nuk ka asnjë bashkëpunim me këtë grupim- lëshoi thirrje Departamenti i Shtetit.

-Sa të kem Shkëlzenin, nuk pyes për Amerikën. Amerika ik!- thirri Berisha me anë të një grupimi sa një autobus plot.

Erdhi sot në Kuvend. Po kërkon lopën që ndodhet në shtëpi.

Kuvendi sot nis barin