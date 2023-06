“Mos e quani një kundërofensivë. Kjo është ofensiva jonë, është shansi ynë për të dëbuar më në fund ushtrinë ruse nga toka jonë”, kështu shprehen ukrainasit të cilët përballen çdo ditë me sulme të vazhdueshme.

Tashmë ushtarët ukrainas të cilët janë në vijën e parë të frontit, kanë nisur kundërsulmin për të bërë të mundur zmbrapsjen e kundërshtarit, kryesisht në Donetsk dhe Zaporizhzhia.

Pas muajsh ngërçi, imazhet e forcave të Ukrainës fitimtarë nga beteja që mbajnë lart flamurin blu dhe të verdhë të vendit të tyre.

Katër fshatra, në një zonë të kontestuar në perëndim të Donetsk, forcat ukrainase pretendojnë se i kanë rifituar.

Shtabi i Përgjithshëm në Kiev do të shpresojë se nëse mund të arrijnë një përparim të mjaftueshëm.

Së fundi, çështja kryesore e tyre është gjetja e mjaftueshme e elementëve ushtarakë, ku shpresat i mban tek Perëndimi për ti furnizuar me avionë luftarakë F16.

Në mënyrë kritike për Ukrainën, F16-të që ndryshojnë tani mund të mbërrijnë shumë vonë në fushën e betejës për të luajtur një rol kyç në fazat e hershme të kësaj kundërofensive.

Herë pas here ata e kanë dëshmuar veten të shkathët dhe shpikës. Ata e dëbuan me sukses ushtrinë ruse nga Kherson duke goditur qendrat e tyre logjistike në zonën e pasme deri në pikën ku rusët nuk mund të rifurnizonin më trupat e tyre në atë qytet jugor.

E pajisur me armë me rreze të gjatë veprimi, si raketa britaneze “Storm Shadow”, Ukraina do të përpiqet të bëjë të njëjtën gjë tani./m.j