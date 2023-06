Neritan Sejamini: Jemi të bindur që ka patur parregullësi në zgjedhje dhe ato nuk kanë qenë zgjedhje të kulluara. Por, përse nuk bëni një raport ju, sesa dilni përditë me disa copa? Një parti politike gjykohet edhe se si reagon pas humbjes. Ju dilni qani dhe ankoheni çdo ditë. Ju bëni raport me ekspertë dhe na thoni si janë tjetërsuar votat.

Oerd Bylykbashi: Në 2001 Berisha i rrëzoi zgjedhjet. Kam parë ambasadorë të ngazëllejnë pas deklaratës së parë të KQZ. Por, kam parë se si në vitin 2001 u lejua qeveria të masakrojë zgjedhjet me polici, me kandidatë fallco, me Dushkun.

Neritan Sejamini: Tani ti po bën histori të zgjedhjeve? O Oerd, jemi dakord me ty, Edi Rama ka vjedhur dhe ka bërë kërdinë. Çfarë do të bëni ju? I ka vjedhur Rama, tani vazhdojmë, ju çfarë do të bëni?

Oerd Bylykbashi: Se çfarë do të bëjmë ne, është një histori…

Neritan Sejamini: Jo jo, mos bëj histori!

Oerd Bylykbashi: Në vitin 2021, Basha thirri kryesinë…

Neritan Sejamini: Jemi lodhur me histori.

Oerd Bylykbashi: Basha thirri kryesinë dhe Këshillin Kombëtar. Çfarë bëri? Solli vendimin për të rizgjedhur veten. Unë kam kërkuar, ktheje mbrapsht këtë vendim, sepse nuk është koha për zgjedhje për kryetarin, por për ankimet në KQZ dhe Kolegj Zgjedhor. Faza e dytë, analiza dhe pastaj zgjedhjet.

Neritan Sejamini: Kjo histori është e përsëritur. Këto ne i kemi dëgjuar edhe nga Lulzim Basha. Ne qytetarët, dëgjojmë çfarë thoni ju dhe na duken njësoj. Ju duhet të reagoni politikisht që të na ndikoni ne, të themi se jeni ndryshe dhe reagoni ndryshe.

Ti thua, kam punët e mia dhe nuk ka lidhje me ju. Partia politike ekziston për të ndryshuar mendjet dhe zemrat e njerëzve, për t’i kthyer në vota. Nuk më thua dot mua, qepe se kemi ne ca punë tani.

Çfarë masash dhe përgjegjësish keni marrë ju deri tani? Ky është muhabet…

Oerd Bylykbashi: Nëse ne nuk e bëjmë këtë tani, askush nuk merret më me këtë problem./m.j