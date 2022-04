Tirana u trondit gjatë orëve të vona të mbrëmjes së djeshme, ku pas një atentati në aksin Tiranë-Durrës, u ekzekutua brenda një makine Iljaz Çali, 37 vjeç.

Ngjarja e rëndë është regjistruar pranë mbikalimit të Rinasit, ndërsa viktima raportohet se udhëtonte me një makinë “Land Rover” me targa AB 988 AS.

Atentati ka ndodhur rreth orës 10:30 të mbrëmjes, ndërsa siç sqaron policia autori/ët, kanë qëlluar në drejtim të makinës me të cilën udhëtonte Iljaz Çali, i cili si pasojë e plumbave mbeti i pajetë.