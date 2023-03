I ftuar në këtë episod të ‘Pardon My French’ në Top Albania Radio ishte ish- banori i ‘Big Brother VIP Albania’, Shpat Kërleshi. Ai nuk ka ngurruar t’ju përgjigjet pyetjeve të Jonidës dhe Elonës lidhur me eksperiencën e tij brenda shtëpisë dhe jo vetëm.

Si i ka pritur banorët brenda shtëpisë Shpati?

Kur hyra unë nuk kanë qenë shumë. Jam munduar të njoh secilin edhe lojën edhe pjesën personale. Me Oltën nuk e kam pritur, e kam pritur më të ftohtë edhe kur na ra kërcimi në ‘Dancing’. Me Luizin jam kënaqur me batutat.

A kishte hyrë me një strategji të caktuar brenda shtëpisë Shpati?

Në fillim kam patur strategji, doja të krijoja afrimitet me Valbonën dhe Tanin. Po Valbona iku, Tani e pashë që ishte pak i shuajtur dhe e lashë strategjinë fare.

Kë sheh në finale ai?

E shoh Luizin dhe Oltën në finale por dhe Kiara mund të jetë. Nuk e shoh Nitën deri në finale. Edhe Maestron e kam menduar, por deri në këtë pikë nuk besoj më. Për Maestron ka disa kohë që Luizi do ta nxjerrë, tani e ka me të dy (me Kristin dhe Armaldon). Kjo e Luizit nuk është strategji, është kopje.

