Forcat ukrainase kanë rimarrë dy qytete në rajonin jugor të Khersonit – Davydiv Brid dhe Velyka Oleksandrivka, konfirmoi të martën Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës.

“Marinsat ukrainas po përparojnë me besim drejt Detit të Zi”, njoftoi ministria e mbrojtjes në Twitter, raporton cnn.

Yurii Sobolevskyi, nënkryetari i këshillit rajonal të Khersonit, konfirmoi çlirimin e qytetit të Velyka Oleksandrivka në Telegram.

Njoftimet vijnë pasi zyrtarë dhe analistë pro-rusë, si dhe zyrtarë ukrainas, thonë se forcat ukrainase po bëjnë përparime të rëndësishme drejt qytetit të pushtuar Kherson, përgjatë bregut perëndimor të lumit Dnipro.

Kherson është një nga katër territoret pjesërisht të pushtuara që Rusia pretendoi se po aneksonte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.

Duma ruse sot ka votuar pro aneksimit të katër qyteteve ukrainase – Kherson, Zaporazhzhia, Donetsk dhe Luhansk.

Zyrtarët e instaluar nga Rusia në Kherson konfirmuan avancimin ukrainas, ndërsa theksuan se forcat e Moskës janë në mbrojtje. Trupat ukrainase u zhvendosën gjithashtu drejt Luhanskut të kontrolluar nga Rusia në lindje.

Në jug, Vladimir Saldo, kreu i distriktit të imponuar nga Rusia në Kherson, pranoi se forcat ukrainase kishin arritur pranë Dunchany, një qytet në lumin Dnieper, rreth 30 kilometra në jug të vijës së mëparshme të frontit. Sipas raporteve ruse, ukrainasit tani kanë rimarrë edhe Dunçanin.

Por përfaqësuesi i shtypit i Ministrisë ruse të Mbrojtjes, Igor Konashenkov, pranoi se “duke pasur forca të blinduara superiore, armiku arriti të depërtonte thellë, duke thyer vijën mbrojtjese”, në bregun perëndimor të Dnieper.

Ditët e fundit ata kanë çliruar pothuajse të gjithë provincën e Kharkiv, një përparim mbresëlënës duke qenë se në pak ditë Rusia ka humbur të gjithë territorin që kishte fituar në javët e para të luftës.

Përparimi ukrainas me dy fronte po krijon më shumë dhimbje koke për Rusinë sesa mund të përballojë, tha një zyrtar perëndimor për The Washington Post në kushte anonimati./m.j

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

