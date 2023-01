Ish anetari i Keshillit Kombetar te PD, Edvin Kulluri ironizon deklaratat e Ilir Metes, sipas te cilit pengu i Rames nuk e do bashkimin e demokrateve.

Kulluri i kujton Metes bashkeqeverisjen e tij me Ramen nga 2013-2017, nderkohe qe thote se po vepron me dy standarde, teksa quan ne rregull bashkeqeverisjen me Ramen, ndersa nese nuk i bashkohesh Metes ne opozite je “pengu i kryeministrit”.

Postimi i Kullurit

Meta thote per deputetet e PD qe nuk i bashkohen Rithemelimit se “pengu i Rames nuk e do bashkimin e opozites”!

Dhe mbase ka te drejte se Alibeaj mund te jete “pengu” i Rames! Vetem se ka nje problem: ne vitet 2013-2017 mazhoranca ishte bashkimi i PS me LSI e Metes!

Pra nese bashkeqeveris me Ramen eshte gjithcka ne rregull, por nese nuk bashkohesh me Meten ne opozite je “pengu” i Rames!

U be lemsh kjo pune! Ka dallim te madh mes “pengut” dhe bashkepunetorit mesa po thuhet!/m.j