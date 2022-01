Kryeredaktori i Rilindjes Demokratike, Bledi Kasmi ka qenë i ftuar këtë të mërkurë në një intervistë për Fax News ku ka folur për 31-vjetorin e Rilindjes Demokratike dhe një situatë të pakëndshme që ka ndodhur në Selinë Blu.

Bledi Kasmi konfirmoi për Fax Neës së gazetarët e Rilindjes Demokratike janë nxjerrë nga zyrat e tyre që kanë në Selinë blu në mënyrë të dhunshme dhe janë hedhur në rrugë.

Kasmi thotë se ky është një absurditet, duke shtuar se kur kjo gjë ndodh brenda Selisë blu, si mund të kërkojnë liri pastaj nga regjimi i Ramës.

Nderkohe qe kryeredfaktori i gazetes zyrtare te PD eshte nje mbeshtetes i hapur i Berishes, teksa ky i fundit eshte perjashtuar nga Basha nga te gjitha strukturat drejtuese te demokrateve.

Bledi Kasmi: Është kënaqësi të kujtojmë daljen e numrit të parë të Rilindjes Demokratike. Janë tre data të rëndësishme të pluralizmit shqiptar. Lëvizja studentore e 8 dhjetorit, e dyta është krijimi i PD-së me 12 dhjetor dhe data e 3-të është krijimi i Rilindjes Demokratike pas shumë viteve diktaturë. Në këtë kontekst, data 5 janar 1991 ka hyrë në historinë e Shqipërisë si dita e fjalës së lirë. Ju i keni parasysh pamjet e atyre diteve. Sa vështirësi kishte për të nxjerrë numrin e parë të asaj gazete.

Këto janë qëndrime të bëra të qarta si nga ata që qëndrojnë në godinën e PD-së, po aq të qarta jënë dhe qëndrimet e Komisionit të Rithemelimit. Nuk ka surprizë për sa i përket mënyrës së vendosjes së palëve në këto pozicione, por surprizë është bllokimi që i bëhet deputetvëe legjitime të futen në PD. PD është pronë e demokratëve, selia u përket demokratëve, nuk mund të moslejojë të hyjnë brenda saj deputetët e zgjedhur nga populli. Janë përfaqësuesit legjitime të demokratëve. Është absurde të mendosh të bëhen veprime të tilla. Të bllokohen dyert. Ky është një skandal, i padëgjuar në historinë e këtyre 30 viteve të fundit të pluralizmit politik. Nuk ka rast të ngjashëm. Ky është absurditet. Është i dënueshëm nga çdo njeri normal në këtë vend. Ngujohesh brenda dhe nuk lejon deputetët të futen brenda. Këto janë skema të qeverisë, të regjimit për të kapur PD-në. Janë skandal që duhet të ndëshkohen me çdo mjet.

Është e vërtetë. PD sot është e boshatisur. Në PD sot ke njerëz që nuk i përkasin kësaj force. Ne jemi njoftuar një javë më parë se duhet të lirojmë zyrat. Ky nuk është vendim vetëm ndaj kryeredaktorit të gazetës. Është marrë ndaj gjithë stafit të gazetës që nuk lejohet të futet në zyrat që ka pasur deri para një jave. Nuk e di ku mund të arrijmë me keto çmendurira. Për çfarë ju duhet ajo godinë kur nuk lejojnë deputetët, gazetarët? Për ta dhënë me qera e duan? Gazetarët e RD-së nxirren rrugëve. Pastaj kërkojmë lirinë e fjalës te regjimi. Nuk kemi asnjë komunikim me forumet e mbetura në PD që nga 11 dhjetori. Na është krijuar të lirojmë zyrat dhe kaq. Nuk e bllokojnë dot RD-në këtë mënyrë të dhunshme. RD do vazhdojë të funksionojë. Do jemi zëri opozitar./m.j