Rishi Sunak iu drejtua pasditen e kësaj të hëne popullit britanik për herë të parë qëkur u zgjodh kryetar i Partisë Konservatore pasditen e sotme.

Ai e nisi deklaratën e tij të shkurtër duke vlerësuar Liz Truss për “shërbimin e saj të dedikuar ndaj publikut në rrethana jashtëzakonisht të vështira”.

Sunak tha se zgjedhja e tij si Kryeministër ishte “privilegji më i madh i jetës së tij”.

“Mbretëria e Bashkuar është një vend i mrekullueshëm, por nuk ka dyshim se ne përballemi me një sfidë të thellë ekonomike“, tha ai, duke shtuar se do të jetë “përparësia” e tij për të bashkuar vendin.

“Unë zotohem se do t’ju shërbej me integritet dhe përulësi dhe do të punoj çdo ditë për popullin britanik.”

Me rivalin e vetëm në garë që u tërhoq, Rishi Sunak u bë automatikisht lideri i ri i partisë së tij. Megjithatë, ai nuk do të jetë kryeministër derisa të bëhet dorëzimi zyrtar i mandatit nga paraardhësja e tij, Liz Truss tek Mbreti Charles.

/a.r