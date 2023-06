“E para punës nëse vendi shkon në zgjedhje, shkon se për këtë është shumë i interesuar vetë Albin Kurti jo për shkak të opozitës. Së dyti dyshoj shumë se opozita do të mund ta mundë Kurtin në zgjedhjet e ardhshme. E vetmja mënyrë është nëse Kurti do të marrë ndonjë prej këtyre partive në opozitës, pasi i vetëm e ka të pamundur të arrijë 50% i vetëm. E vetmja mënyrë është të krijojë koalicion me këto tre parti politike në opozitë. Së bashku me to më pas të shtyjë përpara çështjet e mbetur pezull. Si zgjedhjet në Veri dhe Asosacioni i komunave me shumicë serbe”, tha Sadiku.