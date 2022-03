Luçiano Boçi u shpreh se PD ndodhet në një krizë dhe ka humbur besimin te elektorati. Boçi, tha se zgjidhja duhet të jetë zgjedhjet e reja përmes votës, në mënyrë që të rikrijohen strukturat dhe lidership i ri e të fitohet besimi i qytetarëve.

Boçi: Beteja post zgjedhore ka ndikimin e vet. Duhet një proces i vazhdueshëm që vazhdohet me lobimin në institucionet, që dilet më pas me raport për zgjedhjet. Kjo nuk ngrohu shpirtrat e demokratëve. Në aksionin politik PD nuk ishte e qartë. Përplasja në parlament duhet të ishte e fortë për të fituar besimin. Opozita është në alternativë dhe të mos kalohej në negociata. Më pas rrodhën dhe ngjarjet e tjera, u lidhën shumë faktorë, mënyra se si u zgjodhën listat. Mënyrat se si u impostua fushata elektorale. U duk që u bë gabim, më pas aksioni politik dhe momentet e tjera. Ky proces është thelluar dhe distanca është e madhe.Është një proces politik pa i zgjidhur. Besimi ndaj PD është në pikën më të ulët. Kriza është tendosur dhe do një zgjidhje. Pas pikës kulmore duhet një zgjidhje. Numri i votës që ka marrë PD si logo, është më i ulët dhe fakton këtë pjesë të shpërthimit të besimit të PD. Jemi në pikën kulmore dhe ulëret për një zgjidhje të domosdoshme, që është kërkuar herët, nëpërmjet procesit të votimit. Të votëbesohet një lidership i ri. Të jemi në proces zgjedhje sepse është në proces riinstalimi, që paraqitet përpara elektoratit e më pas fillon ngjizja. Ky proces duhet të konkludohet.

Nëpërmjet dy zgjedhjeve, flitet edhe për një proces brenda PD, në këtë krizë që ndodhemi, kur kryetarit i është kërkuar dorëheqja, e nga ana tjetër ka mbështetje të gjerë të bazës. A është momenti për zgjedhjet?

Boçi: Përderisa, ai mendim i anëtarësisë tanimë është bërë pjesë i përfaqësimit të grupit të deputetë do të thotë që nuk ka rrugëdalje përtej votës. Në rastin konkret, çdo shtyrje e votës është një iluzion. Sot nuk ka rëndësi, sot kemi një rezultat zgjedhor të qartë e të saktë. PD është në pikën e ulët për shkak të mosbesimit. Pjesa më e madhe e qytetarëve kanë refuzuar. Këndvështrimet janë më pas krejt personale dhe interpretimet janë dyer dhelprash për të qenë komod. Kur kemi refuzim të tillë qytetar alarmi duhet të bjeri. Deputetët e kanë shprehur që nuk kanë besim më. Duhet një lidership i ri. Çdo njeri sa më parë e kupton këtë aq më simpatik do të jetë te anëtarësia. Demokratët duan besim nëpërmjet votës. Është kërkuar bërja e procesit zgjedhor dhe s’mund të fshihesh. Ne duhet të kalojmë me urgjencë si PD, në proces zgjedhor. Këto janë detaje teknike. Përgjegjësia është te përgjegjësi. Sikur edhe dy deputetë të largohet, partia duhet të jetë në alarm. Shtëpia e Lirisë ka fituar Shkodrën dhe këtu jemi në vendin e parë. Pjesa e rezultatit, por jo e luftës. Ne bëmë luftë për vendin e parë. Edhe PD ishte pjesë e garës për ta fituar. Mosleximi i elektoratit, nëpërmjet veprimeve absurde çuan në këtë rezultat. Lidershipi kryesor duhet të vihet në alarm dhe të mendojë për shqetësimin kryesor, PD. Ka anëtarë që kanë votuar përjetë PD dhe është i fyer nga konflikti dhe mungesa e transparencës. Demokracia është sistem vote dhe lirie.

