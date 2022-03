Ish-ministrja e Financave, Anila Denaj ka zbuluar në “Log” në Abc se Bordi Kombëtar i Administrimit të karburanteve merr vendimin për vendosjen e çmimeve në treg.

Ajo tha se në bord diskutohet sasia dhe furnizimi, dhe më pas merret vendimi për çmimin.

‘Çështja e çmimeve shihet me tendencën, vjen dhe i mbartur nga lëvizja e parë shumë e ulët nga vendimi i bordit. Kur flasim për analizë, duhet të flasim me aktorët për të parë të gjithë ofertën e aktorëve në treg, q1oftë në raport me sasinë qoftë me furnizimin. Mundet pra që në momente të caktuara të kemi dhe me furnizimin. Edhe sasia edhe çmimi janë pjesë në një tavolinë’, u shpreh Denaj.

