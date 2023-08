Lideri i VMRO-DPMNE-së në Maqedoninë e Veriut, Hristijan Mickoski, i përgjigjet sfidës që i bëri pak ditë më parë Kryeministri Dimitar Kovaçevski dhe deklaron se nëse një deputet i partisë së tij voton për ndryshimet kushtetuese, ai do të tërhiqet nga politika.

Ai në të njëjtën kohë bëri të ditur se ndërkombëtarët po bëjnë përpjekje për të përçarë VMRO-DPMNE.

“Po, kjo është e vërteta. Derisa nuk e shikojmë të vërtetën në sy, nuk do të bëhemi më të mirë. E përsëris, nëse një deputet voton “pro” ndryshimeve kushtetuese, unë tërhiqem nga politika”.

Por ndërsa shumica qeverisëse është në kërkim të 80 votave të domosdoshme për procesin e ndryshimeve kushtetuese, kreu i ASH-së, Arben Taravari nuk e fsheh se ka kanale komunikimi me anëtarë të VMRO-DPMNE-së, që sipas tij, mendojnë ndryshe nga partia.

“Di për disa atje që mendojnë ndryshe nga udhëheqësia aktuale, por sërish them se është vendim i partisë. Mendoj se ekzistojnë gjasa që e gjithë partia, me kushte të reja, të vendosin ndryshe, shpresoj se do të mbledhin forcat që të kalojnë ndryshimet kushtetuese”.

Në kulmin e këtij debati shkupion pritet ta vizitojë këtë të enjte i dërguari i posaçëm i SHBA për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili gjithashtu ka parashikuar një takim me kryetarin e VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickoski./m.j