Bota kërcënohet nga mungesa e një game të tërë produktesh për shkak të luftës në Ukrainë, e cila ka sjellë përçarje në tregun botëror dhe ndër ato me të cilat situata është më kritike. Produktet që rrezikohen më shumë janë misri, birra dhe çokollata.

Ndërprerjet në tregun botëror që nisën me pandeminë e koronavirusit u thelluan më tej nga lufta në Ukrainë, si dhe një sërë problemesh mjedisore, shkruan Eat This. Paralajmërimet e Kombeve të Bashkuara se, veçanërisht pjesa e varfër e botës, po përballet me mungesë drithi dhe uria, tashmë janë shtrirë në atë pjesë të planetit që deri vonë as që mendonte për probleme të tilla. Pra, disa nga produktet shumë të njohura së shpejti mund të zhduken nga raftet e dyqaneve.

Infektimi, nxehtësia ekstreme dhe mungesa e reshjeve kanë bërë që fermerët amerikanë të prodhojnë më pak misër, dhe nëse i shtojmë kësaj lufta në Ukrainë, e cila është një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të kësaj drithi, së bashku me Rusinë, e cila vuan nga sanksionet perëndimore , është e qartë se ky aktualisht është problemi më i madh. Pritet mungesë jo vetëm e misrit, por edhe e produkteve të bazuara në të, si shurupi i misrit, kokoshkat e të tjera.

Produktet e domates

Thatësira dhe temperaturat e larta rekord, si dhe plehrat gjithnjë e më të shtrenjta dhe inflacioni, për të cilin fajësohet kryesisht lufta në Ukrainë, kanë shtuar barrën e fermerëve në mbarë botën, gjë që mund të çojë në mungesa të rrezikshme të produkteve me bazë domate, si ketchup , salcë makaronash dhe të ngjashme.

Birra

Furnizimi me dioksid karboni, i cili është një nga përbërësit kryesorë në prodhimin e birrës, ka qenë i paqëndrueshëm prej vitesh. Përveç kësaj, prodhuesit e birrës po luftojnë gjithashtu me mungesën e vazhdueshme të kanaçeve të aluminit, si dhe me rritjen e çmimeve për shkak të inflacionit.

Cokollate

Cokollata gjithashtu mund të zhduket nga dyqanet. Siç njofton “Hershey”, një nga prodhuesit më të mëdhenj të çokollatës në botë, për shkak të luftës në Ukrainë, është më e vështirë të sigurohen lëndë të para si vaji ushqimor dhe kakao.

Vaj ulliri

Nxehtësia rekord që goditi Evropën shkaktoi thatësira që goditën më së shumti prodhuesit e mëdhenj si Spanja dhe Italia. Analistët vlerësojnë se prodhimi i vajit të ullirit në Spanjë mund të bjerë me 25 deri në 30 për qind krahasuar me vitin e kaluar, ashtu si në Itali.

Pica e ngrirë

Ashtu si në rastin e birrës, dioksidi i karbonit është një përbërës kyç në prodhimin e shumë ushqimeve të ngrira, duke përfshirë edhe picën. Ky gaz shërben si një agjent ftohës për të ruajtur shijen dhe strukturën e produkteve të tilla, dhe gjithashtu ndihmon në parandalimin e prishjes së ushqimit.

/e.d