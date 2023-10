Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare e Guardia di Finanza të Breshias dhe Shërbimi Qendror i Hetimit për Krimin e Organizuar (S.C.I.C.O.) kryen sekuestrimin parandalues ​​të 5 pronave dhe 5 kompanive/firmave individuale në Shqipëri.

Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare e Guardia di Finanza të Brescias dhe Shërbimi Qendror i Hetimit për Krimin e Organizuar (S.C.I.C.O.), së bashku me autoritetet shqiptare, kryen sekuestrimin parandalues ​​të 5 pronave, 5 kompanive/firmave individuale dhe aksioneve në korporata shqiptare. interesat e një kompanie që operon në sektorin e karburanteve, 3 automjete dhe një mjet peshkimi, të gjitha me vlerë mbi 3 milionë euro kundër individëve të dyshuar se i përkasin një grupi kriminal me bazë në Shqipëri dhe degë operative të degëzuara në të gjithë Italinë e Veriut, të dedikuara për import dhe trafikimi i lëndëve narkotike brenda territorit kombëtar.

Urdhri i lartpërmendur i sekuestrimit është dhënë më 6 tetor 2023 nga Gjykata e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, në pranimin e kërkesës së Prokurorisë Publike pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda Tiranë, SPAK.

Ky është epilogu i hetimeve komplekse dhe të detajuara të kryera si pjesë e një grupi të përbashkët hetimor (S.I.C.) të nënshkruar mes Prokurorisë Publike të Bergamos dhe SPAK-ut të Tiranës, i cili kishte më 26 janar 2023, në ekzekutimin në territorin kombëtar. dhe jashtë vendit, nga hetuesit e Guarda di Finanza, të 43 masa sigurie personale të dhëna njëkohësisht nga autoritetet gjyqësore italiane dhe shqiptare, si dhe sekuestrimi i mbi 120 kg. kokainë, 15 kg. heroinë e pastër, 129 kg. marihuanë dhe 92 kg. hashash (konferencë për shtyp e mbajtur më 26.01.2023 në Prokurorinë Publike të Bergamos).

Aktiviteti është rezultat i bashkëpunimit efektiv gjyqësor të krijuar ndërmjet Prokurorisë së Orobikut dhe SPAK-ut të Tiranës, nën kujdesin e EUROJUST dhe me mbështetjen e paçmuar të EUROPOL-it, Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor dhe Zyrës së Ekspertit të Sigurisë në Shqipëri. të Drejtorisë Qendrore të Policisë Kriminale, të projektit të Unionit “Instrumenti i Asistencës Para-Aderimit” për vendet e Ballkanit dhe të Drejtorisë Qendrore të Shërbimeve Kundër Drogës, i cili lejoi kryerjen e hetimeve të njëkohshme dhe të përbashkëta në italisht dhe shqip. territor, në zonën e misioneve ndërkombëtare ku vepronin hetues nga të dy vendet.

Hetimet e sakta dhe të detajuara të policisë gjyqësore të kryera nga Seksioni i Njësisë së Policisë Ekonomiko-Financiare të Breshias dhe policisë shqiptare cuan në shkatërrimin e një grupimi kriminal me origjinë shqiptare, drejtuesit e së cilës, nga Shqipëria, nëpërmjet njerëzve të tyre të besuar, menaxhonin një trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike me destinacion edhe në Italinë Veriore.

– kokainë, e importuar nga Hollanda në kate elektronike dyshe të prodhuara posaçërisht në mjetet me rrota që përdoren për transport;

– Heroinë 90% e pastër, e cila më pas përpunohej, për “shpërndarjen e mëvonshme te klientët”, në dy rafineri të organizatës (që i nënshtrohen sekuestrimit nga hetuesit) të vendosura në provincat e Kremones dhe Milanos;

– marihuana, farat e së cilës u importuan në Itali për kultivim në vend në dy sera (gjithashtu të sekuestruara) të krijuara brenda dy fermave të vendosura përkatësisht në provincat Mantua dhe Modena.

Rezultatet e aktivitetit të sotëm operacional dëshmojnë edhe njëherë efektivitetin e sinergjive hetimore, përfshirë ato të profilit ndërkombëtar, të zbatuara nga Guardia di Finanza për të hequr asetet e grumbulluara në mënyrë të paligjshme nga krimi i organizuar, përfshirë ato të vendosura jashtë vendit./m.j