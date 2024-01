Ministri i Mbrojtjes i Kosovë, Ejup Maqedonci tha këtë të martë se vendi është në rrezik nga Serbia, pasi kjo e fundit po mbështet grupet e armatosura paramilitare.

“Vlerësojmë që rreziku vazhdon të mbetet prezent përderisa mbetet prezente qasja hegjemoniste e Serbisë në raport jo vetëm me Kosovën, por edhe me fqinjët tjerë. Pra është qasja hegjemoniste që njëfarë forme drejton gjitha këto aktivitete që pastaj rrezikojnë sigurinë edhe stabilitetin në rajon. Dhe kësaj i shtojmë mbështetjen që fatkeqësisht strukturat shtetërore po i japin këtyre grupeve të armatosura të uniformuara paramilitare, por edhe për shkak që vetë SERBIA ka dislokuar në jug të territorit të saj tri nga katër brigadat ushtarake, me qëllim që të mbajë nën presion Republikën e Kosovës dhe duke i shtuar kësaj edhe 48 bazat e përparme operacionale i ka vendosur përgjatë vijës kufitare me Republikën e Kosovës. Me të vërtetë e gjithë kjo gjendje na jep të dimë që ka rrezik dhe gjithmonë vendi ynë është nën kërcënim”, deklaron Maqedonci.

Maqedonci tha se kanë marrë të gjitha masat e nevojshmë që vendi të jetë i gatshëm të përballet me këto kërcënime, në koordinim me KFOR-in dhe partnerët tjerë, por shtoi se BE po heziton ti vendosë sanksione Beogradit për sulmin në Banjskë.

“Ende Bashkimi Evropian heziton që të veprojë. Unë besoj që janë në pyetje shumë aspekte pse. Mund të jetë edhe aspekti i vlerësimit të tyre për ta mbajtur Serbinë brenda domenit të ndikimit të Bashkimit Evropian, apo largimit prej ndikimit rus, që vlerësoj që nuk është forma e duhur për të bindur një vend për t’u larguar prej ndikimit rus duke e mbështetur. Për shkak që vlerësojmë që Serbia shfrytëzon mundësinë që të qëndrojë në dy karrige me qëllim të shtyrjes përpara të interesave të saj. Pra duke qenë nën influencën ruse, mban nën kërcënim Bashkimin Evropian dhe duke qenë afër Bashkimit Evropian mban nën tension Federatën Ruse për ta mbështetur me sistemet e armatimit. Vlerësoj që kjo është një prej arsyeve, mund të ketë edhe arsye tjera. Me të vërtetë është e domosdoshme që Serbia, institucionet qeveritare në Serbi të marrin përgjigjen e merituar për mbështetjen që i kanë bërë sulmit në Banjskë”, thekson Maqedonci.

Maqedonci tha se Forca e Sigurisë së Kosovës do të jetë nikoqire e stërvitjes më të madhe ushtarake ndërkombëtare “Defender Europe”. Ai tregoi se Kosova do të furnizohet me helikopterë nga viti 2025-2028, ndërsa shtoi se kanë bërë blerje të rëndësishme të dronëve Bajraktar nga Turqia. Sa i përket furnizimit me armatim, ministri i mbrojtjes së Kosovës tha se janë duke u paisur me me sistemet më moderne për ndërtimin e një ushtrie profesionale, teksa edhe numri i rekrutëve po shtohet.

