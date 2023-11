Pas rastit të dhunës ndaj 3-vjeçares, janë ushtruar kontrolle intensive në 90 kopshte dhe çedhe në vend, nga të cilat, 23 prej tyre kanë rezultuar pa licencë. Nga këto 23 kopshte, 8 prej tyre nuk kishin aplikuar fare, 2 prej tyre u ishte refuzuar leja, e ndërsa 13 të tjera ushtronin veprimtarinë e tyre si qendra me shërbim ditor, në kundërshtim me ligjin.

“Nga kontrollet e këtyre ditëve janë inspektuar 90 kopshte dhe parashkollor jo publike, është konstatuar se 67 ushtrojnë veprimtarinë në përputhje me legjislacionin, 10 kopshte jo publike rezultojnë të mos kenë licence, 8 prej tyre nuk kishin aplikuar fare, 2 prej tyre u ishte refuzuar leja. 13 të tjera ushtronin veprimtarinë e tyre si qendra me shërbim ditor, në kundërshtim me ligjin, për të cilat ne po kryejmë veprimet e nevojshme dhe në fund do të merren masa”, tha Manastirliu.

Për këtë arsye, ministrja Ogerta Manastirliu, i urdhëroi që të pajisen me licencë, në të kundërtën do të merren masa. Ndëshkimi do të jetë gjobë nga 500-1 mln lekë deri në mbylljen e tyre.

/f.s