Një ekip studiuesish francezë ka deshifruar një letër të vitit 1547, që i përket arkivave të Bibliotekës Stanislas në Nancy, në të cilën Mbreti i Spanjës dhe Perandori i Shenjtë Romak, Charles V, i zbuloi ambasadorit të tij në Francë frikën e një komploti për ta vrarë. Letra ishte shkruar me kod duke zëvendësuar zanoret me simbole të frymëzuara nga gjuha arabe, me disa të dhëna të rreme për të ngatërruar ata që e kishin marrë në zotërim.