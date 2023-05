Gjeneralmajor Angelo Michele Ristuccia, komandant i kontingjentit të KFOR-it, është ndoshta njeriu më i ngarkuar në gjithë Kosovën për momentin. Telefoni i tij bie pa ndalur, teksa shkon nga një takim në tjetrin në bazën e NATO-s në Prishtinë.

‘Siç e dini, tridhjetë ushtarë të KFOR-it, 19 hungarezë dhe 11 italianë, pësuan një sulm nga protestuesit serbë të hënën më 29 maj. Jam shumë pranë tyre dhe familjeve të tyre. Nëntë nga italianët janë në strukturën spitalore të bazës Camp Villaggio Italia, një është i shtruar në Prishtinë dhe një tjetër në Shkup. Mund të them se asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën, do të shërohen shpejt”.- u shpreh ai.

Çfarë ka ndodhur para Bashkisë së Zveçanit?

“Kjo është një sallë operative me një situatë jashtëzakonisht të paqëndrueshme dhe unë e përdor këtë term me vetëdije. Situata mund të ndryshojë papritur gjatë një periudhe shumë të shkurtër kohore dhe për ngjarje që me sa duket nuk janë të rëndësishme. Të hënën kisha përgatitur paraprakisht një kontingjent të madh ushtarësh në katër komunat me shumicë serbe për inaugurimin e kryetarëve të komunave shqiptarë të Kosovës të zgjedhur së fundmi”.