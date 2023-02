Kiesi është banorja e re që është bërë pjesë e Big Brother Vip, por mesa duket hyrja e saj ka sjellë probleme dhe debate mes çiftit Kiara-Luiz. Kiara është bërë xheloze për Keisin dhe ia ka shprehur këtë emocion Luizit, duke i thënë se nëse dëshiron të merret me Keisin është “i lirë “ të vazhdojë. Ndonëse Luizi e kundërshtoi një gjë të tillë, Kiara tha se ai e provokon atë gjithë kohën, e shikon dhe e vë në siklet.

Luizi i dha fjalën Kiarës se nuk do merret më me të. Teksa ishin shtrirë në një shtrat për të fjetur, Luizi bëri një gjest shumë romantik. Ai hoqi varësen e tij me kryq dhe ia dha Kiarës. “Mbaje ti se të mbron”, i tha Luizi asaj.

/s.f