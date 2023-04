Armaldo dhe Kiara krijuan një raport të ngushtë dhe shumë të afërt në “Big Brother VIP”. Ata ndanin kohë e biseda e u duk se ishin kthyer në pasqyrën e një marrëdhënie baba-bijë në shtëpi.

Por, dinamikat e lojës ndryshuan dhe ata nisën përplasjet. Shkak u bë afrimi i Maestros me Oltën duke i kërkuar asaj të nxjerrë Kiarën në nominim pas një avantazhi që iu dha. Kjo pasoi me debate të ashpra mes tij e Luizit dhe rrjedhimisht pati krisje edhe me Kiarën.

E duket se debate mes tyre ka pasur edhe jashtë. Kiara deklaroi pas rikthimit në shtëpi deklaroi se askush nga ish-banorët nuk e ka telefonuar. Gjë që sipas Armaldos është e pavërtetë. “Dje tha “si s’më mori njeri në telefon kur isha jashtë”. Në fakt e kam kontaktuar sepse kam shumë vlerësim për Kiarën dhe doja ta takoja sepse pas daljes e di dhe vet si ndihesh”- shkruan ai në një status në Instagram.

Më pas ka publikuar mesazhine një ndjekësje që i shkruan ta fshijë postimin sepse nuk e pati me gjithë banorët por me Efin. Krah mesazhin ai shkruan: “Ju jeni interesantë. Unë ju thash se e mora nuk ju thash si shkoi telefonata. Kështu që ju di Maestro fort mos u përfshini më shumë se i zoti i punës”.

Në këtë mënyrë ai ka lënë të kuptohet se mes tyre ka ndodhur një debat dhe telefonata nuk ka shkuar si duhet. Pse? Ajo mbetet ende enigmë…