Ne mësuam shumë për zakonet e njerëzve më të pasur në botë dhe shpresojmë që këto gjëra t’ju japin avantazh edhe juve!

Ata nuk paguajnë para për një markë.

Themeluesi i Facebook Mark Zuckerberg shpjegoi një herë se kjo e ndihmon atë të mos shpërqendrohet nga qëllimet globale. Ai vesh një këmishë gri çdo ditë, sepse, sipas filozofisë së tij , ai dëshiron të pastrojë jetën e tij në mënyrë që të marrë sa më pak vendime për çdo gjë, përveç se si t’i shërbejë më mirë komunitetit të tij.

“Ndjehem sikur nuk po e bëj punën time nëse shpenzoj pak nga energjia ime për gjëra që janë budalla ose joserioze për jetën time, kështu që në këtë mënyrë mund të përkushtoj të gjithë energjinë time drejt ndërtimit të produkteve dhe shërbimeve më të mira.”

Nga rruga, njeriu i dytë më i pasur në botë, Bill Gates, gjithashtu preferon gjëra të lira. Për shembull, ai mban një orë dore Casio Illuminator W214H-1AB, e cila kushton 24 dollarë. Vetë miliarderi flet me gëzim se sa kushtojnë.

Ata hanë ushqim të shëndetshëm.

Shkrimtari, folësi publik dhe filantropisti Tony Robbins arriti një vlerë neto prej 500 milionë dollarësh. Ju mund të mendoni se ai e shpenzon atë për verë të shtrenjtë dhe biftekë të pjekur në skarë. Por në realitet, ai ndjek përgjithmonë një dietë të shëndetshme që e bën atë të kalojë ditët e tij 16-orëshe të punës.

Sipas trajnerit të tij personal , Toni ha vezë dhe bukë kokosi për mëngjes, një sallatë të madhe jeshile me avokado për drekë dhe patate me proteina organike dhe perime për darkë.

Ata kanë një ditar.

Njerëzit e pasur e kalojnë kohën në mënyrë produktive. Në librin e tij, ‘Zakonet e pasura: Zakonet ditore të suksesit të individëve të pasur’, Tom Corley përshkruan disa nga ndryshimet midis zakoneve të të pasurve dhe të varfërve. Ai thotë se 81% e njerëzve të pasur mbajnë një listë të detyrave kundrejt 19% të njerëzve të varfër. Ai beson se ky është një nga zakonet kryesore të njerëzve të pasur. Lista duhet të përfshijë gjëra që kanë një shans 80% për t’u përfunduar brenda një dite. Pastaj në mbrëmje, ju duhet të përmblidhni rezultatet.

Kufizojnë ditën e tyre të punës.

Murray Newlands është një sipërmarrës, investitor, këshilltar biznesi dhe folës që punon me shumë njerëz jashtëzakonisht të pasur. Ai thotë se të mos punosh në mbrëmje është po aq e rëndësishme sa të punosh produktiv gjatë gjithë ditës. Ai rekomandon që kohën pas orës 18 t’ia kushtoni vetes dhe as të mos kontrolloni një email apo t’i përgjigjeni një telefonate.

Tom Corley ka një këshillë tjetër të mirë. Ai beson se 79% e sipërmarrësve të suksesshëm shpenzojnë 5 ose më shumë orë çdo muaj në rrjet. Kjo do të thotë të qëndroni në komunikim të vazhdueshëm me njerëz të suksesshëm, të cilët mund të ndajnë përvojat e tyre me ju dhe të flasin për idetë e tyre më të mira. Rrjetëzimi me të tjerët në industrinë tuaj do t’ju japë njohuri nga ata që tashmë kanë bërë gabime të kushtueshme dhe mund të përfundojnë duke ju mbrojtur prej tyre.

Investojnë në marrëdhënie.

Ata lexojnë lajmet.

Njeriu i pestë më i pasur në planet, Warren Buffett, gjithashtu pëlqen të lexojë. Ai lexon rreth 6 gazeta në ditë. Ai shpjegon:

Shikoni, puna ime në thelb është vetëm të mbledh gjithnjë e më shumë fakte dhe informacione, dhe herë pas here të shoh nëse kjo çon në ndonjë veprim.