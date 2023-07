Pas më shumë se 3 orësh debat, Kuvendi ka rrëzuar kërkesat e opozitës për të futur në rendin e ditës mocionin me debat dhe interepelancën me kryeministrin Edi Rama për aferën e inceneratorëve pas kërkesës së SPAK për arrestimin e ish-kryeministrit Arben Ahmetajt. Në argumentimin e mazhorancës, kërkesa e opozitës nuk është urgjente.

‘Nuk ka urgjencë, kjo quhet urgjencë false, do ta shohim. Urgjencë për qytetarët dhe për këtë kuvend nuk ka. Ky kuvend është marrë gjerë e gjatë me këtë çështje. Urgjenca vendosin hallet brenda jush. Do t’i kërkoja kolegëve të mi që ta rrëzojë kërkesën me urgjncën sepse janë të pambështetura në rregullin nr.1 të shtëpisë sonë. Mund të keni urgjencë ju, por jo ky Kuvend, ju mund të keni urgjencë prej datës 29 ose nuk e di, por jo ne!’- tha Toni Gogu, nënkryetar i grupit parlamentar të PS-së.