Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, mbrëmjen e sotme është ndalur dhe te protesta e paralajmëruar për ditën e nesërme.

I pyetur se pse Partia Demokratike nuk është bashkë organizatore e kësaj partie, Meta u shpreh se kjo nuk ka rëndësi pasi dikush duhet të merrte inciativën.

“Ne këtë çështje e kemi pasur prioritet gjithmonë, me fakte dokumenta.

Është e rëndësishme sepse shteti është kapur, protesta është e hapur për të gjithë qytetarët dhe ata që kanë ndjeshmërinë ti bashkohen”, tha Meta.

Më pas ish-presidenti u pyet për marrëdhënien e tij mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe tij dhe a ka ndonjë xhelozi mes tyre se kush do të jetë lideri i opozitës, Meta u shpreh: Nuk jemi në këtë diskutim. Berisha është kryetar legjitim i PD dhe ne respektojmë vullnetin e PD.

Unë jam kryetar i PL një parti e përkushtuar për të bërë një opozitë të vërtetë dhe frontale. Jemi shprehur të hapur për të bashkëpunuar me PD dhe çdo grup tjetër, natyrisht ne kemi axhendën tonë dhe jemi të hapur për të kordinuar me PD dhe me të gjitha forcat e tjera. Raporti im me Berishën është një raport shumë korrekt.

Pjesë nga biseda:

Ylli Rakipi: Përse PD nuk është organizatore bashkë me ju e protestës te inceneratori i Tiranës?

Ilir Meta: Dikush duhet të marrë iniciativën. Kemi patur prioritet këtë çështje me fakte dhe me prova. Aty vidhen paratë e taksapaguesve të Tiranës. Funksionon si një aferë kriminale. Është çështje shumë e rëndësishme. Është prioritet për ne. Ne vijojmë me këtë iniciativë, është e hapur për të gjithë qytetarët që e kanë këtë ndjeshmëri.

Ylli Rakipi: Çfarë aleance keni ju me zotin Bersisha. Duket sikur keni një xhelozi për protagonizëm se kush do ta ketë kreun e opozitës.

Ilir Meta: Unë jam kryetar i PL. Për këtë cështje, jemi shprehur të hapur të bisedojmë me çdo grup interesi dhe parti. Kemi axhendën tonë. Jemi të hapur për të koordinuar edhe me PD dhe forcat e tjera. Nuk ka vend për të shpikur diferenca apo protagonizmë.

Ylli Rakipi: Relacioni juaj me Berishën ku është?

Ilir Meta: Raporti me PD është ky që thashë, raporti me zotin Berisha është korrekt.

Enton Abilekaj: Ju keni thënë që do të koordinoheni me PD. Tek kjo protesta e parë dolët që nuk jeni të koordinuar.

Ilir Meta: Është iniciativa jonë sepse ne kemi denoncuar aferën e inceneratorëve.