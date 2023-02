Ditën e djeshme Mozzik paralajmëroi se do të vijë me një këngë të re, protagoniste në klipin e së cilës do të jetë Efi. Kënga titullohet “Fatkeqësi” dhe do të publikohet me datë 3 Mars.

Duket se dyshja janë bërë shumë të afërt me njëri-tjetrin dhe vetëm së fundmi reperi ka ndarë me ndjekësit një video tjetër.

Efi dhe Mozzik interpretojnë një pjesë nga “Princesha dhe bretku” (The princess and the frog), ku reperi luan rolin e princit Navin.

/e.d