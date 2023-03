Luiz Ejlli ka komentuar të gjithë banorët e rinj gjatë spektaklit të sotëm të “Big Brother VIP2”. Këngëtari i njohur u shpreh se Qetsori dhe Fotinia janë ‘kartë e djegur’ duke qenë se kanë qenë edhe njëherë në “Big Brother”.

Për Jorin tha se ajo është duke e shijuar këtë eksperiencë. Ndërsa për Antonetën u shpreh se ajo ka grisur fletoren e shënimeve te dera e shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

“Normal që duheshin banorë të rinj ose energji, frymë, quajeni si të doni. Është diçka e parë. ndoshta tingëllon keq me thënë kartë e djegur, por nuk po e them se nuk dua me e marrë si fyerje Qetsori. Po është parë se çfarë ka bërë Qetsori 100 ditë, tani çfarë do bëjë tjetër, do hedh fishekzjarre apo ku di unë.

Visi, ëmbëlsira për në fund. Për të vetmen arsye që e harrova është për mirë se Visi është më pozitivi nga 6 banorët që kanë hyrë, në të gjitha kuptimet, më i sinqerti”.

/e.d