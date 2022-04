Analisti Lorenc Vangjeli ka bërë një tjetër deklaratë të fortë mbrëmjen e së enjtes, ku ka theksuar se një nga minsitrat e Edi Ramës, do të përballet me drejtësinë.

I ftuar në emisionin “Opinion” Vangjeli deklaroi se një ministër i qeverisë Rama do të ketë probleme me drejtësinë, por pa bërë të ditur emër konkret.

“Të paktën një emër, nga fotoja që tregon për shkak të detyrave të dikurshme kam përshtypjen që do të ketë një problem serioz me drejtësinë shqiptare. Do të dilte para një muaji, por do të dalë pas datës 24 korrik”, u shpreh Vangjeli.

g.kosovari