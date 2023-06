Në datat 5 dhe 6 qershor grupimi i demokratëve që mbajnë logon e PD, do të mbledhin fillimisht grupin parlamentar dhe më pas kryesinë, për të vendosur në lidhje me të ardhmen e kësaj force politike dhe drejtimin e saj.

Jorida Tabaku, e cila në cilësinë e nënkryetares mban pozicionin më të lartë në Partinë Demokratike, në një intervistë për Vizion Plus sqaron se ajo do të mbrojë idenë që PD të mos hapë garën për kryetar në këtë moment.

JORIDA TABAKU

NENKRYETARE, PD

“Une mendoj qe te marten kryesia nuk duhet te hape garen per kryetarin e PD. Kryesia ditën e martë duhet të gjykojë për një proces i cili na lë kohë që ne të reflektojmë, na lë ne kohë që të fillojmë të kontaktojmë me njerëzit, të flasim me njerëzit. Kemi qenë në një ngërc të jashtëzakonshëm edhe me prezencën tonë në terren. ”